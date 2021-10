Polizei sucht Zeugen : Verfolgungsfahrt zwischen Trier und Hermeskeil: 18-jähriger Autofahrer festgenommen

Trier Einen Führerschein hat der junge Mann nicht, und sein ebenfalls festgenommener Beifahrer ist erst 17: Das Duo ist mit einem Auto von Trier bis Hermeskeil geflohen, bevor die Polizei die riskante Fahrt beendete. Sind Unbeteiligte durch die aggressive Fahrt gefährdet worden?

Fahrer entzog sich einer Verkehrskontrolle in Trier

Begonnen hatte alles kurz vor 3 Uhr in Trier: Beamte der Polizeiinspektion Trier hatten den dunklen Peugeot des jungen Mannes in der Kölner Straße in Trier-West zwecks Kontrolle gestoppt. Doch der Fahrer habe plötzlich Gas gegeben, um dann mit hoher Geschwindigkeit über die Kaiser-Wilhelm-Brücke in Richtung Trier-Zentrum zu fahren. Im Bereich des Georg-Schmitt-Platzes sei das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn der Ascoli Piceno Straße gefahren, um dann mit einer Geschwindigkeit von über 110 Kilometern pro Stunde - unter Missachtung mehrerer roter Ampeln - über die Zurmaiener Straße auf die Autobahn A602 aufzufahren.