Kriminalität : Unbekannte liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei auf der B53

Zell/Traben-Trarbach/Wolf Am Donnerstag verfolgte die Polizei einen grünen Audi, der ohne Kennzeichen unterwegs war. Nun werden Zeugen gesucht.

Am Donnerstagabend wurde eine Zivilstreife der Polizeiinspektion Zell auf einen grünen Audi A4, älteren Baujahrs, aufmerksam, teilt die Polizei mit. Der Wagen war auf der B53 von Zell kommend in Fahrtrichtung Traben-Trarbach ohne amtliche Kennzeichen unterwegs.

Aufgrund des fehlenden Kennzeichens sollte das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden. Das Auto fuhr dann auf einen Schotterparkplatz und hielt dort an. Als sich die Zivilstreife gerade hinter den Audi gestellt hatte, gab der unbekannte Fahrer aber Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Traben-Trarbach davon. In Wolf konnte das Fahrzeug dann in unbekannte Richtung flüchten, so die Polizei weiter.