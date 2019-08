Kostenpflichtiger Inhalt: Ohne Führerschein und betrunken : Verfolgungsjagd in Bernkastel-Kues - Fahrerflucht endet in der Mosel

Foto: Polizei Bitburg

Bernkastel-Kues Kuriose Verfolgungsjagd an der Mosel: Als die Polizei ein Auto anhalten will, dass sich auffällig durch den Straßenverkehr bewegt, flüchten die Insassen Richtung Mosel. Was sich dann abspielt, ist fast filmreif.

Am Sonntag, 4. August, fiel in den frühen Morgenstunden einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ein silberner PKW, besetzt mit drei Personen, auf Grund unsicherer Fahrweise auf. Die Beamten verfolgten das Fahrzeug und konnten es in Lieser in Höhe des Schlosses stellen. Die Fahrzeuginsassen flüchteten zu Fuß Richtung Moselufer. Beifahrer und Mitfahrerin konnten gestellt und vorläufig festgenommen werden.