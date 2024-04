Einsatz mit Hubschrauber Verfolgungsjagd in der Eifel: Täter flüchten erst im Auto, dann zu Fuß vor Polizei

Eine Funkstreife der Polizei Bitburg wollte am Montagabend in der Innenstadt ein Fahrzeug kontrollieren. Der Fahrer entzog sich laut Polizei der Kontrolle und flüchtete mit seinem Auto in Richtung B51. In Meckel bog das flüchtende Fahrzeug auf einen Feldweg ab und raste dort quer über eine Wiese, wo es schließlich in einem Bachbett zum Stehen kam.