Zeugen gesucht Verfolgungsjagd in der Nacht: Polizei Trier nimmt Fahrer fest

Es klingt fast wie in einem Hollywood-Film, was sich in den frühen Morgenstunden des 2. Septembers in Trier abgespielt hat. Am Viehmarkt kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen einer unbekannten Personengruppe und einem Verkehrsteilnehmer, wie die Polizei mitteilt. Zeugen können daraufhin beobachten, wie ein roter VW Passat in Richtung Südallee flüchtet – hier soll laut Polizei ein direkter Zusammenhang zu dem Streit am Viehmarktplatz bestehen.