Ein Haftbefehl lag auch vor : Verfolgungsjagd: Kein Führerschein, angetrunken - Polizei stoppt völlig überladenen Schrott-LKW bei Saarburg

Gefährliche Schräglage: Diesen völlig überladenen Schrott-LKW konnte die Polizei erst nach einer Verfolgungsjagd in Saarburg anhalten. Foto: TV/Wilfried Hoffmann

Saarburg/Mettlach Aus der Kategorie kurios und kreuzgefährlich: Der LKW-Fahrer, den die Polizei erst nach einer Verfolgungsjagd in Saarburg stellen konnte, hatte gleich zwei Autos übereinander geladen. Andere hatten das überladene Gefährt gemeldet, weil es drohte umzukippen. Doch das war noch lange nicht alles.

Der kuriose Einsatz ereignet sich am Montag, 27. Mai. Gegen 16 Uhr erhält die Polizei den Hinweis: Zwei Schrottautos übereinander geladen hatte ein junger Fahrer, der am Montagnachmittag in Saarburg unterwegs war.