Polizei : 44-Jähriger tritt bei Verhaftung Polizist ins Gesicht

Ein 44-jähriger Mann ist bei seiner Festnahme in Gerolstein und der Vorführung beim Amtsgericht in Daun aggressiv geworden und hat einen Polizisten verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, wollten Beamte der Polizeiwache Gerolstein und der Polizeiinspektion Daun gegen 8 Uhr am Donnerstagmorgen einen Haftbefehl gegen einen 44-jährigen wohnsitzlosen Mann aus der VG Gerolstein vollstrecken. Sie trafen ihn wie erwartet in seinem abgemeldeten Auto, in dem er übernachtete, an der Hauptstraße in Gerolstein an.