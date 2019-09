Unfall : Verkehrsbehinderungen - Auto überschlägt sich auf der A60 nahe Wittlich

Foto: TV/Klaus Kimmling

Wittlich Erhebliche Verkehrsbehinderungen gibt es am Mittwochmorgen auf der Autobahn 60 in Höhe des Rastplatzes Nimstal West in Fahrtrichtung Wittlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red