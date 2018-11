Verkehrschaos auf der Trierer Südallee – Feuerwehr befreit Frau aus ihrem Auto

Ihr Name

Eine ältere Dame prallte aus ungeklärter Ursache mit ihrem Auto gegen einen Poller am Fahrbahnrand der Südallee. Dabei hat sich die Tür des Wagens derart verformt, dass die Frau sie nicht mehr öffnen konnte und in dem Auto eingesperrt war. Die Feuerwehr wurde alarmiert und circa 26 Einsatzkräfte rückten gegen 17.45 Uhr aus. In einer halbstündigen Rettungsaktion konnten sie die Dame befreien. Laut Angaben der Feuerwehr hat sie sich bei dem Unfall nicht verletzt.

Während des Einsatzes war die Straße für kurze Zeit nicht befahrbar. Weil sich daraufhin ein großer Stau bildete, öffneten die Feuerwehrleute in Absprache mit der Polizei eine Spur für den Verkehr.