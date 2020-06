Verkehrskontrollen in Bitburg und Echternacherbrück : Drogen und Alkohol am Steuer: Polizei stoppt fünf Fahrer

Drogen und Alkohol am Steuer: Polizei stoppt fünf Fahrer

Verkehrskontrollen in Bitburg und Echternacherbrück

Mit einem solchen Schnelltest können Spuren von Drogen im Urin nachgewiesen werden. In Bitburg wurde der Test am Montag einige Mal eingesetzt. Foto: Schaal Rebecca

Bitburg/Echternacherbrück (red/utz) Drogen oder Alkohol am Steuer: Mit dieser verkehrsrechtlich untersagten Kombination hatten die Beamten der Polizeiinspektion Bitburg am Montagnachmittag und -abend, 8. Juni, gleich fünf Mal zu tun.

Gegen 16.30 Uhr stoppten die Polizisten in Bitburg einen 20 Jährigen, der offenbar unter Drogen stand, was ein Vortest bestätigte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass der Wagen des Mannes nicht mehr zugelassen war und die angebrachten Kennzeichen für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren.

Einen Wiederholungstäter hielten die Polizisten um 18.30 Uhr in Bitburg an. Der 25-Jährige, der schon mehrfach wegen Drogen am Steuer aufgefallen war, hatte auch diesmal Betäubungsmittel konsumiert.