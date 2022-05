Blaulicht : Großangelegte Verkehrskontrollen in Trier – Zahlreiche Fahrer unter Drogen gestoppt

Trier Bei einem größeren Sondereinsatz der Polizei wurden am Donnerstag Autofahrer in der Trierer Innenstadt kontrolliert. Dabei endete für zehn Fahrer die Fahrt an der Kontrolle. Weitere koordinierte Einsätze wurden angekündigt.

Die Kriminaldirektion und Polizeiinspektion Trier haben am Donnerstag in einem nach eigener Aussage eng abgestimmten Einsatz an den Ein- und Ausfahrtstraßen der Innenstadt kontrolliert. Dabei wurden allein sieben Autofahrer wegen des Verdachts auf Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen. Zwei Fahrer waren ohne Führerschein unterwegs, ein Weiterer saß betrunken am Steuer. Den berauschten Fahrern wurden Blutproben entnommen und die Führerscheine entzogen.

Die Polizei konnte bei den Kontrollen eine Person anhalten, die mittels Haftbefehl gesucht wurde. Diese wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Zwei weitere Personen waren zur Ermittlung ihres Aufenthaltsortes ausgeschrieben. In zwei anderen Wagen wurden kleine Mengen Drogen gefunden.