Polizei sucht Zeugen : Verkehrsmännchen und Solarleuchten in der Vulkaneifel gestohlen

Verkehrsmännchen und Solarleuchten in der Vulkaneifel gestohlen

Kalenborn-Scheuern/Dockweiler Unbekannte haben ein grünes Verkehrsmännchen in Kalenborn-Scheuern, In der Hesch, gestohlen.

Die Täter schlugen laut Polizei zwischen dem 14. und 22. Mai, 15 Uhr, zu. Die etwa 1,30 Meter große Kunststofffigur mit Fahne war mit Kabelbinder an einer Straßenlaterne befestigt.

Ebenfalls unbekannt sind die Diebe, die vier Solarleuchten von einem Privatgrundstück in der Dauner Straße in Dockweiler gestohlen haben, und zwar zwischen 21. Mai, 22 Uhr, und 22. Mai, 9.30 Uhr.

In beiden Fällen bittet die Polizei Daun um Hinweise, telefonisch unter 06592/9626-0 oder per E-Mail an

PIDaun@polizei.rlp.de