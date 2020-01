LKW fährt in Stauende: Unfall mit fünf Fahrzeugen auf der B 257 bei Irrel

Irrel Bei einem Unfall nahe Irrel sind am Dienstag fünf Menschen verletzt worden. Die Bundesstraße 257 blieb für mehr als zwei Stunden gesperrt. Pendler nach Luxemburg brauchten also starke Nerven.

Hunderte Pendler haben es am Dienstagmorgen wohl nicht rechzeitig auf die Arbeit geschafft. Denn mitten im Berufsverkehr Richtung Luxemburg ist es zur Karambolage mehrerer Autos gekommen, die einen Stau auf der Bundesstraße 257 nach sich zog.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei Bitburg gegen 7.30 Uhr zwischen Irrel und dem Gewerbegebiet Zweikreuz. Dort leitet derzeit eine Ampel den Verkehr an einer Großbaustelle vorbei (der TV berichtete). Vor der Anlage kommt es nicht selten zu Staus. Und so drängten sich auch an diesem Dienstagmorgen die Autos vor der Anlage. Mit fatalen Folgen.