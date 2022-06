Blaulicht : Auto stößt in Trier mit Rettungswagen in Noteinsatz zusammen - Fahrer flüchtet

Auto stößt in Trier mit Rettungswagen in Noteinsatz zusammen - Fahrer flüchtet

Trier Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Rettungswagen an der Kaiser-Wilhelm-Brücke sucht die Polizei nach dem Fahrer. Was passiert ist.

Am gestrigen Dienstag, 14. Juni 2022, kam es an der Kreuzung Martinsufer, in Höhe Kaiser-Wilhelm-Brücke, zu einem Verkehrsunfall, teilt die Polizei mit. Hierbei überquerte ein Rettungswagen mit Blaulicht die Ampelkreuzung, die für seine Fahrbahn auf Rot stand. Als er bereits mehr als die Hälfte der Kreuzung passiert hatte, bemerkte der Fahrer des Rettungswagens einen leichten Anstoß am Heck.