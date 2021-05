Unfall : Verkehrsunfall bei Hasborn: Fahrer landet im Wassergraben

Wittlich Das hätte schlimmer ausgehen können: Der Fahrer eines Leichtkraftrades kommt auf der Landesstraße 52 in Richtung Hasborn von der Fahrbahn ab und stürzt. Er wird leicht verletzt.

Der Fahrer eines Leichtkraftrades fuhr auf der Landesstraße 52 aus Richtung Oberscheidweiler kommend in Richtung Hasborn.

In der Gefällstrecke wurde der junge Fahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und seiner geringen Fahrpraxis in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in einen Wassergraben. Er kam zu Fall und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.