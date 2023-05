Fahrerflucht Fahrer drängt Auto von Straße – Schwerer Verkehrsunfall bei Nittel

Der unbekannte Unfallverursacher fuhr auf der K108 in Richtung Köllig, als er aus nicht bekannten Gründen in den Gegenverkehr geriet, berichtet die Polizei. Ein ihm entgegenkommender Fahrer wich nach rechts in den Grünstreifen aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei überschlug er sich mit seinem Wagen und wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbehelligt fort.