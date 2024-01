Geschichte über weißes Fahrzeug Verkehrsunfall in Daun? Polizei hat nach Notruf ernste Zweifel

Vor Ort ergaben sich im weiteren Verlauf des Gesprächs jedoch immer mehr Zweifel an dem Wahrheitsgehalt der Angaben. Die Anruferin wies keinerlei Verletzungen auf. Zudem fanden sich keinerlei Spuren an ihr oder der gemeldeten Unfallstelle in der Lindenstraße im Bereich des dortigen Fitnessstudios. Was nun letztlich der genaue Ablauf dieses Sachverhalts sein könnte, steht laut Polizei derzeit nicht fest.