Auto in der Bahnhofstraße beschädigt

In der Bahnhofstraße in Konz wurde in der Nacht von Dienstag, 28. August, auf Mittwoch, 29. August, ein geparktes Auto beschädigt. Das Fahrzeug stand in einer quer zur Fahrbahn angeordneten Parklücke.