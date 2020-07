Unfall : Verkehrsunfall in der Luxemburger Straße in Trier

Foto: Polizei Bitburg

Trier Zwei Autos sind am Mittwoch Nachmittag in der Luxemburger Straße in Trier zusammengestoßen.

Zwei Autos sind am Mittwoch, 1. Juli, gegen 14 Uhr in der Luxemburger Straße in Trier miteinander kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, stießen die Wagen im Kreuzungsbereich Luxemburger Straße/Gottbillstraße zusammen. Es entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden.

Eines der Fahrzeuge fuhr auf der Luxemburger Straße in Fahrtrichtung Trier-Zewen, das zweite Fahrzeug beabsichtigte aus Richtung Trier-Zewen kommend nach links in die Gottbillstraße abzubiegen.

Beide Autofahrer gaben an, dass die für sie geltende Lichtzeichenanlage Grünlicht anzeigte.