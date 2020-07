Blaulicht : Verkehrsunfall in der Luxemburger Straße in Trier

Trier In der Luxemburger Straße in Trier kam es zu einem Verkehrsunfall. Am Mittwoch, 1. Juli, gegen 14 Uhr kollidierten im Kreuzungsbereich Luxemburger Straße / Gottbillstraße zwei PKW. Es entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden.

Einer der Fahrer fuhr auf der Luxemburger Straße in Richtung Zewen, der andere wollte aus Zewen kommend nach links in die Gottbillstraße abzubiegen. Beide gaben an, dass die Ampel für sie Grün zeigte.