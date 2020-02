Verkehrsunfall : Hund prallt in Sülm mit Auto zusammen

Foto: TV/Klaus Kimmling

Sülm Zu einem Verkehrsunfall mit einem Hund ist es am Montagmorgen in der Hauptstraße in Sülm gekommen.

Wie die Polizei jetzt mitteilte, ist ein etwa 70 Zentimeter großer Hund mit langem hellem Fell am Montagmorgen in der Sülmer Hauptstraße plötzlich über die Fahrbahn gelaufen, so dass ein Autofahrer einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern konnte. Nach dem Unfall lief das Tier weg.

Hinweise zu dem Hund und seinem Besitzer nimmt die Polizei Bitburg unter der Telefon 06561-96850 entgegen.

(ma)