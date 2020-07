Verkehr : Unfall mit Flucht in Pluwig: Polizei sucht Zeugen

Unfall mit Flucht in Pluwig: Polizei sucht Zeugen

Pluwig Wegen einer Unfallflucht in der Pluwiger Grawertstraße sucht die Polizei Zeugen.

Zu einem Verkehrsunfall mit Flucht ist es am Sonntag, 12. Juli, gegen 20 Uhr in der Grawertstraße 16 in Pluwig gekommen.