Unfall im Kreisverkehr : Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin in Schweich - Polizei sucht Zeugen

Schweich In der Brückenstraße in Schweich ist es am Samstag, 19. September 2020, gegen 12.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei kollidierte ein Auto mit einem Fahrrad.

Die Fahrerin des Fahrrads wurde bei dem Unfall in Schweich am Samstag gegen 12.30 Uhr leicht verletzt.

Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen verlief der Verkehrsunfall wie folgt: Die Fahrradfahrerin befuhr die Brückenstraße in Fahrtrichtung Oberstiftstraße. Auf Höhe des Kreisverkehrs, der sich an der Kreuzung Brückenstraße/Bernhard-Becker-Straße/Neustraße befindet, kollidierte das ebenfalls den Kreisverkehr befahrende Auto mit dem Fahrrad. Anscheinend war das Fahrzeug über die abgesenkte Verkehrsinsel des Kreisverkehrs gefahren.