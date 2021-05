Unfall : Zwei Verletzte bei Zusammenstoß in Kell am See

Foto: TV/Klaus Kimmling

Kell am See Zwei Autos sind in der Brückenstraße in Kell am See zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt.

Es geschah in der Brückenstraße am Donnerstag, 20. Mai, gegen 7.35 Uhr in Kell am See: In der Brückenstraße, in Höhe einer Bäckerei kam zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos.

Nach bisherigen Polizeiermittlungen übersah ein 35-jähriger Autofahrer beim Einfahren in den fließenden Verkehr einen 26-jährigen Autofahrer, der die Brückenstraße aus Richtung Schillingen kommend, entlangfuhr.

Wie die Polizei mitteilt, entstand durch den Zusammenstoß erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt.