Unfall : Unfall mit Verdacht auf Fahrerflucht

Konz Karthaus Weil ein Autofahrer in Konz-Karthaus zu schnell gefahren ist, brachte er eine Fahrerin in Bedrängnis. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

(red/vk) Eine Autofahrerin war am Mittwoch, 16. Dezember, um 10.08 Uhr, mit ihrem Wagen auf der Karthäuser Straße in Richtung Innenstadt Konz unterwegs, als ihr in Höhe der Hausnummern 52/54 ein Auto entgegenkam.