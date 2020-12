Blaulicht : Verkehrsunfall mit Sachschaden in Nittel - Verursacher flüchtet

Nittel In Nittel ist an Heiligabend ein Autofahrer gegen eine Mauer und einen Gartenzaun gefahren.

Nach Angaben der Polizei kam es am Donnerstag zwischen 23.15 und 23.20 Uhr zu dem Unfall im Mühlenweg in Nittel. Der Unfallverursacher war mit seinem Auto im Mühlenweg in Richtung Schulstraße unterwegs und kollidierte mit einer Grundstücksmauer sowie dem Gartenzaun eines Wohnanwesens. Die Mauer und der Zaun wurden erheblich beschädigt, der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unvermittelt fort und konnte bisher nicht festgestellt werden. An seinem Fahrzeug ist nach Polizeiangaben aufgrund der Spurenlage ein erheblicher und deutlich sichtbarer Sachschaden entstanden. Nach bisherigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen Opel Meriva, Baujahr 2010-2017, Farbe Grau-Metallic. Das Fahrzeug weist nach Polizeiangaben vermutlich starke Beschädigungen an der Frontstoßstange sowie entlang der Beifahrerseite auf. Zudem wurde der komplette Außenspiegel der Beifahrerseite abgerissen und an der Unfallstelle aufgefunden.