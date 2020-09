Blaulicht : Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer bei Tawern

Tawern/Fellerich In einer Linkskurve stürzte ein 18-Jähriger Motorradfahrer aus noch ungeklärter Ursache und verletzt sich schwer. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.

Zwischen Tawern und Fellerich ereignete sich am Freitag, 25. September, gegen 17.40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger aus dem Kreis Trier-Saarburg fuhr auf der L 136 aus Tawern kommend in Richtung Fellerich und verlor in einer Linkskurve auf nasser Fahrbahn aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad. Der junge Fahrer zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu und wurde zur Behandlung ins Brüderkrankenhaus Trier gebracht. Für die Unfallaufnahme musste die L 136 gesperrt werden.