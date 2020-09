Blaulicht : Fahrer beschädigt Kotflügel

Bleialf (red) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag, 25. September, gegen 17.40 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber der Gaststätte "Altes Backhaus" in Bleialf. Wie die Polizei Prüm meldet, stieß beim Ausfahren aus einer Parklücke ein VW Tiguan mit dessen Beifahrerseite gegen den vorderen linken Kotflügel eines geparkten VW Polo.

Die Polizei Prüm fragt in diesem Zusammenhang. Wem ist ein grauer VW Tiguan mit niederländischem Kennzeichen in Bleialf oder der Umgebung aufgefallen? Möglicherweise handelt es sich um Feriengäste in dieser Region.