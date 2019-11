Unfall : Unfallflucht in Daun

Daun Ein unbekannter Autofahrer stieß am Donnerstag, 14. November, zwischen 16.20 Uhr und 17.45 Uhr, mit seinem Wagen beim Rangieren gegen einen parkenden Wagen, der in der Lindenstraße in einer Parkbucht stand.

Hierbei wurde dessen vordere Stoßstange beschädigt, sodass laut Polizei ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden ist. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.