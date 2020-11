Blaulicht : Haus beschädigt: Fahrer flüchtet

Foto: TV/Klaus Kimmling

Hermeskeil Zu einer Verkehrsunfallflucht in Hermeskeil kam es laut Polizei im Zeitraum von Mittwoch, 7 Uhr, bis Donnerstag, 8 Uhr, in einem Seitenarm der Züscher Straße. Der Fahrer eines Autos beschädigte beim Durchfahren des Seitenarms an einer Hausecke dessen Mauerputz und eine Regenrinne und entfernte sich dann von der Unfallstelle.

Aufgrund der Anstoßhöhe ist beim Verursacher vom Fahrer eines Paketauslieferfahrzeugs oder Ähnlichem auszugehen.