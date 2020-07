Blaulicht : Verkehrsunfallflucht in Hillesheim

Daun Ein Unbekannter hat einen Fahrradträger beschädigt.

(red/hpl) In Hillesheim kam es am Montagnachmittag (13 Juli) zu einer Verkehrsunfallflucht in der Wallstraße Ecke Am Stockberg. Das teilt die Polizei mit Die Geschädigte hatte ihren Auto, ein weißer Hyundai mit Fahrradträger am Heck, auf dem dortigen Parkplatz geparkt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am Fahrradträger und der der Stoßstange fest. Augenscheinlich stieß das verursachende Fahrzeug beim Rangieren gegen den Fahrradträger und schob diesen gegen die Stoßstange des geschädigten Fahrzeugs. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerkannt von der Unfallstelle.