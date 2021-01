Blaulicht : Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden in Trier-Ehrang - Unfallzeugen gesucht

Trier Ein unbekanntes Fahrzeug hat in Trier-Ehrang ein parkendes Auto gerammt. Dann hat er sich vom Unfallort entfernt. Deshalb sucht die Polizei Zeugen, denn der Schaden ist hoch.

Verkehrsunfallflucht in Trier-Ehrang: Die soll sich laut Polizei am Freitag, 8. Januar, zwischen von 10.55 Uhr und 11.40 Uhr ereignet haben. Der Unfallflüchtige befuhr mit einem bisher unbekannten Fahrzeug die Niederstraße aus Richtung Quinter Straße in Richtung Kyllstraße. In Höhe Hausnummer 31 kollidierte er seitlich mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen Fahrzeug der Marke Toyota, der an der gesamten linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt wurde.