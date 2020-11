Zeugen gesucht : Zwei Sprinter kollidieren bei Hetzerath, einer der Fahrer flüchtet

Hetzerath Die Polizei Wittlich sucht den Fahrer eines roten Sprinters, der am Donnerstag gegen 17.20 Uhr auf der K 41 zwischen Sehlem und Hetzerath im Begegnungsverkehr mit einem zweiten Sprinter kollidiert und geflüchtet sein soll.

Es soll sich nach Angaben des Geschädigten um einen roten Kleinbus in Form eines Sprinters gehandelt haben, der in Richtung Sehlem weiterfuhr. Aufgrund des Schadensbildes muss der Anstoß laut Polizei so stark gewesen sein, dass der Verursacher ihn eigentlich bemerkt haben sollte.