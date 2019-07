Blaulicht : Verkehrsunsicheres Auto: Halter stellt sich ungewollt selbst

Wittlich Wegen Beleuchtungsmängeln an seinem Auto wurde einem 57-jährigen Fahrzeughalter bereits im Mai 2019 ein polizeilicher Mängelbericht ausgehändigt. Wie die Polizei mitteilte, reagierte der Verantwortliche darauf nicht fristgerecht.

Nach schriftlicher Aufforderung der zuständigen KFZ-Zulassungsstelle erschien er mit seinem Auto am Dienstag bei der Polizei in Wittlich. Bei der Überprüfung der Polizei wurde festgestellt, dass die vorherigen Mängel zwar beseitigt waren, aber die beiden Reifen der Vorderachse derart einseitig abgefahren waren, dass an einem Reifen sogar Leinen erkennbar war. Der Halter zeigte sich laut Polizei erstaunt und überrascht über die erneuten Mängel und überführte das Auto nur noch zum nächstgelegenen Reifendienst. Ein erneutes Mängelberichtsverfahren und ein Bußgeldverfahren wurden eingeleitet.