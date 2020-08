Polizei : Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Foto: TV/Klaus Kimmling

Wellen (red) Bei einem Unfall, der sich am Donnerstag kurz vor 17 Uhr auf der B 419 bei Wellen ereignete, hat es nach Mitteilung der Polizei Leichtverletzte gegeben. Auf Höhe der Moselstraße In Wellen wollte ein 76 Jahre alter Autofahrer von der B 419 nach links in die Moselstraße abbiegen und hatte sich zu diesem Zweck zur Fahrbahnmitte hin eingeordnet.

