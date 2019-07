Blaulicht : 88-Jährige wird bei Wohnungsbrand in Reil verletzt von Feuerwehr gerettet

Reil Die Feuerwehr ist am späten Mittwochabend zu einem Gebäudebrand in der Reiler Dorfstraße ausgerückt, der rasch gelöscht werden konnte. Eine Frau wurde bei dem Feuer verletzt.

Am Mittwochabend um 23.40 Uhr bemerkte eine Nachbarin eines Einfamilienhauses in der Reiler Dorfstraße, im ersten Obergeschoss ein Feuer und starken aufsteigenden Rauch. Umgehend setzte sie den Notruf ab.

„Als wir an der Einsatzstelle angekommen sind, stand im Obergeschoss ein Zimmer in Vollbrand. Starker Rauch durchzog das gesamte Gebäude“, erklärte Einsatzleiter Christoph Zehnder. Die Einsatzkräfte hätten gewusst, dass in dem Haus zwei ältere Damen wohnten, die sich noch im Haus aufhalten mussten. Die im Erdgeschoss wohnende Frau konnte sich selbst vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen. Sie musste aber wegendes dichten Rauchs ihre 88-jährige kranke Schwester im Obergeschoss zurücklassen.