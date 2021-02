Bitburg : Verletzte Frau greift Rettungskräfte an

Verletzte Frau greift Rettungskräfte an

Bitburg Statt sich helfen zu lassen, hat eine verletzte Frau in Bitburg Polizei und Rettungssanitäter angegriffen.

Polizisten und Rettungssanitäter hatten es am frühen Dienstagabend in Bitburg mit einer rabiaten Frau zu tun. Die Rettungskräfte waren alarmiert worden, weil die Frau schwere Gesichtsverletzungen hatte. Als sie der Betroffenen helfen wollten, wurden sie von ihr unvermittelt angegriffen. Ein Rettungssanitäter wurde durch Schläge verletzt. Die Polizisten überwältigten die Angreiferin, die dann in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Sie erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs gegen Polizei und Rettungsdienste.