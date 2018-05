Ein 57-jähriger Autofahrer hat sich bei einem Frontalzusammenstoß auf der L 27 zwischen Niederstadtfeld und Schutz am Samstag gegen 14 Uhr schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht weerden. Aus ungeklärter Ursache kam er in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dessen 53-jähriger Fahrer blieb laut Polizei unverletzt.