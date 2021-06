Auto fährt in Konz ungebremst in Vorgarten – Fahrer verletzt – Hoher Sachschaden

Foto: TV/Frank Göbel

Konz Ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch verletzt worden ist, hat sich laut Polizei am Dienstag, 15. Juni, gegen 11.45 Uhr in Konz, Ortsteil Roscheid, ereignet. Aufgrund von plötzlich aufgetretenem körperlichen Unwohlsein habe ein älterer Mann die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei ungebremst in den Vorgarten eines Wohnhauses im Valdenaire-Ring gefahren.

Bei dem Unfall sei der Fahrer des Unfallfahrzeugs verletzt worden. Er sei in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert worden.

An dem Fahrzeug und an dem Garten des Wohnhauses sei hoher Sachschaden entstanden.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Konz und Konz-Niedermennig, das DKR Konz und der Notarzt der Feuerwehr Trier sowie die Polizei Konz.

(red)