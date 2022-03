Blaulicht : Verletzter nach Messerangriff

Ein Mann ist am Freitagabend in Traben-Trarbach mit einem Messer attackiert worden. Jetzt sucht die Polizei nach dem Angreifer.

Eine bislang unbekannte Person hat am Freitag einen Mann in Traben-Trarbach mit einem Messer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe der Geschädigte eine Verletzung am Unterbauch erlitten, welche ambulant behandelt werden musste, wie die Polizei mitteilt.