Großeinsatz der Feuerwehr : Vermeintlicher Industriebrand in Konz stellt sich als Kleinbrand raus

Konz Der als anfänglich gemeldete "Brand eines Industriebetriebes" in Konz-Könen löste am Donnerstagabend einen Großeinsatz für die Feuerwehren aus. In einer großen Produktionsfirma geriet eine Batterie aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Die Rauchentwicklung löste bei der ortsansässigen Brandmeldeanlage Alarm aus. Bis auf eine kleinere Rauchentwicklung war jedoch nichts festzustellen. Verletzt wurde niemand, der Einsatz war schnell abgeschlossen.