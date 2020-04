Polizeifahndung : Vermeintlicher Kaufinteressent kehrt von Motorrad-Probefahrt in Neef nicht zurück

Vermeintlicher Kaufinteressent kehrt von Motorrad-Probefahrt in Neef nicht zurück

(red) Ein dreister Motorraddiebstahl beschäftigt die Polizei Zell: Ein Mann aus Neef (Landkreis Cochem-Zell) hatte, wie die Polizei mitteilte, sein Motorrad auf einer Internetplattform zum Verkauf angeboten.

Am Sonntag, 26. April, um 14 Uhr, erschien ein mutmaßlicher Käufer, um das Motorrad in Augenschein zu nehmen. Als dieser schließlich vorgab, eine Probefahrt machen zu wollen, sei er mit dem Krad in Richtung Cochem davongefahren. Da zuvor keine Personalien ausgetauscht worden seien, sei die Identität des Täters unbekannt.