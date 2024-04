Hoffen auf Hinweise 16-Jähriger wird vermisst – Polizei wendet sich an die Öffentlichkeit

Seit Freitag, den 6. April 2024, wird der 16-Jährige Marcel Leon Altlay aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Fischbach/Nahe bei Idar-Oberstein vermisst. Er wurde an diesem Tag zuletzt gegen 16 Uhr in Kirn gesehen, wo er bis vor Kurzem wohnte. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.