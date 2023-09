Im August zuletzt gesehen 46-Jähriger aus Daun vermisst – Polizei sucht nach Hinweisen

Kai Uwe Schaun wurde am 21. August vermisst gemeldet. Zuletzt gesehen wurde der 46-jährige Mann aus Daun am Freitag, dem 4. August. Der Polizei sind keine Orte bekannt, an denen sich Herr Schaun möglicherweise aufhalten könnte. Daher bittet sie nun die Öffentlichkeit um Hilfe.