Vermisst : 60-Jähriger aus Trier-Ehrang wird vermisst: Wer hat ihn gesehen?

Trier Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Polizei sucht mit einem Foto und einer genaueren Personenbeschreibung nach ihm.

Seit Dienstag, 19. Juli um 14 Uhr, wird der 60-jährige Semir Abdulkadir Siydo aus Trier-Ehrang vermisst. Er wurde zuletzt an seiner Wohnanschrift in der Ehranger Straße gesehen. Der Vermisste leidet an Vorerkrankungen und ist auf Medikamente angewiesen.

Beschreibung des Vermissten aus Trier-Ehrang

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr Siydo in einer hilflosen Lage befindet, so dass die Polizeiinspektion Schweich um Hinweise aus der Bevölkerung bittet. Hinweise werden erbeten an die Telefonnummer 06502/9157-0 oder per E-Mail an pischweich@polizei.rlp.de.