Polizei sucht Frau aus Bekond wird vermisst – Wer hat die 47-Jährige gesehen

Seit Sonntagnachmittag, den 17. September, wird die 47-jährige Ingrid Monika Steinmetz aus Bekond vermisst. Sie verließ am Sonntagnachmittag ihr zu Hause zu Fuß in unbekannte Richtung. Seither fehlt von ihr jede Spur. Es ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht auszuschließen, dass Frau Steinmetz sich in einer Hilflosen Lage befindet, berichtet die Polizei.