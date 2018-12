Eine seit Donnerstag vermisste Jugendliche aus Trier ist am Samstag wohlbehalten in Süddeutschland aufgefunden worden. red

Das teilte die Polizei am Samstagabend mit. Die Eltern der 15-Jährigen hatten ihre Tochter vor dem Zubettgehen am Mittwochabend, 26. Dezember, gegen 23.30 Uhr in der gemeinsamen Wohnung am Weidengraben in Trier gesehen. Als die Mutter ihre Tochter am nächsten Morgen gegen 9 Uhr wecken wollte, war sie nicht mehr in ihrem Zimmer.

Am Samstag konnte die Polizei die Vermisste wohlbehalten in Treuchtlingen in Bayern auffinden. Demnach bestätigten sich die ersten polizeilichen Ermittlungen, dass sie beabsichtigte, in Süddeutschland einen Bekannten zu besuchen.