Nach sechs Monaten Suche : Vermisste 16-Jährige aus Luxemburg in Obhut der Polizei

Trier/Luxemburg/Saarbrücken Die seit August 2020 vermisste Eva Katharina Zandbergen (16) aus Luxemburg ist am Sonntag durch die Polizei im Saarland „wohlauf und unversehrt“ angetroffen und in Obhut genommen worden.

Am 20. August 2020 wurde Eva Katharina Zandbergen als vermisst gemeldet, nachdem sie zuletzt in einer luxemburgischen Klinik behandelt worden war. „Aufgrund jüngster Ermittlungen der Kriminalpolizei Trier“ sei sie nun am 14. Februar gegen 13 Uhr in einem Ort im benachbarten Saarland lokalisiert und in Zusammenarbeit mit der Polizei des Saarlandes in Obhut genommen worden, teilte das Polizeipräsidium Trier am Sonntagabend mit.