Seit Samstagabend verschwunden : Vermisste Frau: Polizei bricht Suche bei Mehring ergebnislos ab

Mehring Update 18.30 Uhr: Die Polizei hat die Suche nach einer 58-Jährigen aus Mehring ergebnislos abgebrochen. Die Frau wird seit Samstagabend vermisst. Die Polizei Schweich hat mit allen verfügbaren Mitteln zu Land, zu Wasser und aus der Luft nach der Frau gesucht. Auch die Feuerwehr war mit im Einsatz.

Am Montag um 17 Uhr haben Polizei und Feuerwehr die Suche nach der 58-jährigen Anneliese Oberbillig aus Mehring ergebnislos abgebrochen. Bislang fehlt jede Spur von . Sie gilt laut Polizei seit dem späten Samstagabend, 11. Mai, als vermisst. Über die Umstände des Verschwindens kann die Polizei derzeit nichts sagen.

Den gesamten Montagvormittag hat ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera das Gebiet rund um Mehring abgesucht. Die Besatzung des Hubschraubers flog Bereiche an der Mosel sowie die umliegenden Wälder und Weinberge ab. Gegen Mittag drehte er erfolglos ab.

Mit einer Drohne der Polizei wurde am Mittag der Mühlenbach und ein dazugehörender Weiher im Wald oberhalb von Mehring abgesucht. Weiterhin kam die Drohne an einem Seitenarm der Mosel und einer Steillage in den Weinbergen zum Einsatz.