Vermisste Mädchen am Trierer Hauptbahnhof in Gewahrsam genommen

Trier Zwei aus einer Jugendhilfeeinrichtung verschwundene Jugendliche wurden heute Nacht um 0.35 Uhr von einer Streife der Bundespolizei Trier am Hauptbahnhof Trier in Gewahrsam genommen.

Die seit drei Tagen vermissten Mädchen wurden laut Mitteilung der Polizei noch in der Nacht wieder an die Betreuerin der Mädchenwohngruppe Margaretenhof in Schöndorf übergeben.